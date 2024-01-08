Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


08 Ocak 2024 20:30
TMO Deneme süresi

2023/2 Merkezi ataması ile Toprak Mahsulleri Ofisine atandım tmonun kendi sitesinde paylaşmış olduğu bilgi açıktan ilk defa atanmak üzere olan personel 6 aylık deneme sürecine tabi tutulacaktır yazıyor merkezi atamada böyle bir durum varmı varsa herhangi bir olumsuz durumda ne gibi bir durumla karşılaşırım


ersever23
Aday Memur
08 Ocak 2024 20:36

evrak teslimi için nereden takip edeceğiz tmo ana sayfası çok karışık

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