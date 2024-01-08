Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 20:48
İLLER ARASI TAYİN
2 yıl üniversite hastanesi 2 yıl sağlık bakanlığı çalışmam var sayfa açıldı tayin yazdım bilgisi olan var mı

behlul12att
Aday Memur
08 Ocak 2024 21:45
tayinim olumlu sonuçlanır mı acaba
Toplam 1 mesaj

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