Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Ocak 2024 20:50
4/B destek personeli 2023/2 ambar personeli olarak atanması

1 yıldır destek personeli (temizlik) olarak çalışıyorum 2023/2 atamasında ambar memuru olarak atandım geçiş yapabilir miyim


beurak0000
Aday Memur
08 Ocak 2024 21:03
merkezi atamada sıkıntı olmuyor diye biliyorum
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