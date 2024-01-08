Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ocak 2024 21:30
Kit maaşı hakkında bilgi

Arkadaşlar merhaba burdur şeker fabrikasına muhasebe memuru olarak atandım. Çalışma şartları, saatleri, lojman ve maaş hakkımda bilgi verebilecek olan var mı? Dileyen özeldende bilgi verebilir

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