Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ocak 2024 21:32
kit mühendis maaşları

55 60 bandına geldimi ?


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
08 Ocak 2024 21:39
İmkansız.50 yi geçmez.o da vergiye gire gire 46-47 ye düşer.

boşbogaz
Şube Müdürü
08 Ocak 2024 22:10

bakanlıklarda doğru geçmeyebilir ama kitlerde 55 i bulur teiaş aralık maaşı 33800 dü

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