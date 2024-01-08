Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ocak 2024 21:55
Saglik mazeret tayini basvurum kabul edildi ama?

Calistigim ilcede kronik hastaligimin tedavisi mumkun olmadigi icin merkeze saglik durumundan tayin istedim. Bavurum il milli egitimde kabul edildi. Fakat merkezdeki okullarda norm acigi yoksa ne olacak?


Kitap Dünyası
Memur
08 Ocak 2024 22:36

Bu yüzden il emri istiyorumz hocam, kadro yoksa eski okulda devam hocam. Çünkü ben de sağlık mazeretine başvurdum

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