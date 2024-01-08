Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Ocak 2024 22:03
Jandarma Uzman Erbaş Antidepresan

Anksiyete tanım ve normal reçeteli ilaç kullanımı var 2 sene önce 2 senedir kullanmıyorum. Jandarma uzman erbaş olmaya engel midir?

(Reçetem normal )

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