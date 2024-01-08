Zor Kullanma Yetkisini İlişkin Sınırın Aşılması

Hayırlı akşamlar, devrelerim, şeflerim. yakın bir zamanda görevim esnasında mukavemet sonucunda bedeni-maddi(gaz)-silah olacak şekilde güç kullanmam sebebiyle Zor Kullanma Yetkisinin Sınırının aşılması suçundan adli soruşturma açıldı. Şahsı o anki şartlarda vurmak zorunda kaldım. Herhangi bir kemik kırığı ve kas kaybı bulunmuyor ve şahsa btm ile giderilir kesin rapor verildi. Her iki taraf olarak birbirimizden şikayetçi olduk. Şu an için herhangi bir idari soruşturma açılmadı ve halen görevime devam etmekteyim. 1-Mahkeme aşaması ne kadar sürer ? 2-Kasten yaralama suçuna sokulduğu zaman 1 yıl üstü ceza alırsam memurluktan çıkarılır mıyım yoksa 2 yıla kadar HAGB verilirse devam eder miyim ? 3-Bu konuda fikirlerinizi, yardımlarınızı paylaşırsanız sevinirim.

Hayırlı akşamlar, devrelerim, şeflerim. yakın bir zamanda görevim esnasında mukavemet sonucunda bedeni-maddi(gaz)-silah olacak şekilde güç kullanmam sebebiyle Zor Kullanma Yetkisinin Sınırının aşılması suçundan adli soruşturma açıldı. Şahsı o anki şartlarda vurmak zorunda kaldım. Herhangi bir kemik kırığı ve kas kaybı bulunmuyor ve şahsa btm ile giderilir kesin rapor verildi. Her iki taraf olarak birbirimizden şikayetçi olduk. Şu an için herhangi bir idari soruşturma açılmadı ve halen görevime devam etmekteyim. 1-Mahkeme aşaması ne kadar sürer ? 2-Kasten yaralama suçuna sokulduğu zaman 1 yıl üstü ceza alırsam memurluktan çıkarılır mıyım yoksa 2 yıla kadar HAGB verilirse devam eder miyim ? 3-Bu konuda fikirlerinizi, yardımlarınızı paylaşırsanız sevinirim.