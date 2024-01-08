Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


08 Ocak 2024 22:05
Zor Kullanma Yetkisini İlişkin Sınırın Aşılması
Hayırlı akşamlar, devrelerim, şeflerim. yakın bir zamanda görevim esnasında mukavemet sonucunda bedeni-maddi(gaz)-silah olacak şekilde güç kullanmam sebebiyle Zor Kullanma Yetkisinin Sınırının aşılması suçundan adli soruşturma açıldı. Şahsı o anki şartlarda vurmak zorunda kaldım. Herhangi bir kemik kırığı ve kas kaybı bulunmuyor ve şahsa btm ile giderilir kesin rapor verildi. Her iki taraf olarak birbirimizden şikayetçi olduk. Şu an için herhangi bir idari soruşturma açılmadı ve halen görevime devam etmekteyim. 1-Mahkeme aşaması ne kadar sürer ? 2-Kasten yaralama suçuna sokulduğu zaman 1 yıl üstü ceza alırsam memurluktan çıkarılır mıyım yoksa 2 yıla kadar HAGB verilirse devam eder miyim ? 3-Bu konuda fikirlerinizi, yardımlarınızı paylaşırsanız sevinirim.

genelhizmet35
Memur
08 Ocak 2024 22:30
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xLmx
Memur
08 Ocak 2024 22:41
devrem öncelikle geçmiş olsun tutanak nasıl tuttunuz olaya ait şahit varmı önemli olan bunlar. soruya gelecek olursak; 1 yıl üzeri ceza devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanıyor. hagb 1 Ağustos 2024ten itibaren kaldırılıyor

genelhizmet35
Memur
08 Ocak 2024 22:45
kamera, tanık mevcut, sivil 2 kişi şikayetçi
xLmx, 6 dk. önce
devrem öncelikle geçmiş olsun tutanak nasıl tuttunuz olaya ait şahit varmı önemli olan bunlar. soruya gelecek olursak; 1 yıl üzeri ceza devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanıyor. hagb 1 Ağustos 2024ten itibaren kaldırılıyor

xLmx
Memur
08 Ocak 2024 22:46
Durumu bilen sensin devrem. kanuni boyutu bu şekilde. avukatla görüşsen daha iyi olur ama 1 yıl üstü olacağını sanmıyorum ben ceza olsa
genelhizmet35, 2 dk. önce
kamera, tanık mevcut, sivil 2 kişi şikayetçi
Toplam 4 mesaj

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