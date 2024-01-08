Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 22:12
aile hekimliği performans kesintisi

2 aylık bebek aşıları icin performans itiraz yapmayı unuttum maastan ne kadar kesinti olur acaba hem. doktor hem hemşire icin yüzde kac oranında

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