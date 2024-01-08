KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2024 23:18
1500 kişilik kültür ve turizm bakanlığı bakar mısınız?

Arkadaşlar 1500 kişilik kültür ve turizm bakanlığı ÖSYM uzerinden mi yoksa kariyerden mülakatli mi olur?

Taban puan (60/65/70) kacla alır?

Teşekkürler.


test4
08 Ocak 2024 23:57

bence kariyerden gelir (tek tercih). direkt atama. iibf ağırlıklı olur. taban 60 olur


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
09 Ocak 2024 00:05

umarım öyle gelir

test4, 47 dk. önce

bence kariyerden gelir (tek tercih). direkt atama. iibf ağırlıklı olur. taban 60 olur

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023/2 KPSS Tercih Sonuçları Bekleme KöşesiTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandı. Nereye kaç puanla yerleştirildiniz?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2023/2 KPSS - Bahisler AçılmıştırPuanım yerleştirme taban puanlarının üzerinde ancak yerleşemedim.Tarım ve Orman Bakanlığı Büro Personelijandarma açıktan memur alımıTicaret Bakanlığı- Memur- Ticaret İl Müdürlüğü (Tüm İlçeler-Taşra)Atandıktan sonra ilk maaş peşin mi yatıyor?

Sözlük

muhabbet kuşu 3 grigori perelman 1 Ayşenil şamlıoğlu 1 apartman aidatı 6 Good Grief 2023 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 22 oflu ile şeytan 3 foley 1 kokteyl virüs 1 bakacaz 4

Son Haberler

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama TebliğiBazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında KararMEB'de Mevzuat Bekleyen Bir Başka Konu: Proje Okulları9 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıEşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!