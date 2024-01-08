Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ocak 2024 23:24
Yeni ekip sistemi hakkında
merhaba sağlık Bakanlığı'nın yeni kullanima sunduğu ekip sistemi hakkında bilgisi olan var mı. sistem yeni kurulduğu için hastane kullanmayi tam olarak yapamadi. es durumu tayini istemiştim sistem oturmadığı için istemim askıda kaldı ne başhekime gidiyor ne siliniyor bunu yaşayan ya da fikri olan var mı?

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