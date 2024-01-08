Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


08 Ocak 2024 23:43
Askerlik yapmayan polis memuru?

Askerlik yapmayan polis memuru 10 sene sonra askerlik görevi düştüğü için oradan 1yan alabiliyor mu? Saydırma hakkı varmı yapmış olarak gözüktüğü için?


Reislerdesever
Aday Memur
08 Ocak 2024 23:55
çok ince düşünüyorsun kardeşim sen bu meslekte bu kadar ince personelin lehine birsey yapıldığını gördün mü kaldırmazsalar 10 yıl görev yapınca askerlik düşümünü bize yeter

Küçük polis
Şef
08 Ocak 2024 23:56

Bu elementi nereden ve kim uydurdu. Bir fiil meslekte 10 yılı doldurduğunuz an askerlikten muaf olursun. Yan Man dik düşey yatay hiç birşey almıyorsun güzel kardeşim... Kal sağlıcakla...


Reislerdesever
Aday Memur
09 Ocak 2024 00:07
soruyu anlayamassin askerlik yapan yan alıyor yaomayana da bir ayricalik taninsin demiş arkadas
Küçük polis, 49 dk. önce

Bu elementi nereden ve kim uydurdu. Bir fiil meslekte 10 yılı doldurduğunuz an askerlikten muaf olursun. Yan Man dik düşey yatay hiç birşey almıyorsun güzel kardeşim... Kal sağlıcakla...

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