Askerlik yapmayan polis memuru?

çok ince düşünüyorsun kardeşim sen bu meslekte bu kadar ince personelin lehine birsey yapıldığını gördün mü kaldırmazsalar 10 yıl görev yapınca askerlik düşümünü bize yeter

çok ince düşünüyorsun kardeşim sen bu meslekte bu kadar ince personelin lehine birsey yapıldığını gördün mü kaldırmazsalar 10 yıl görev yapınca askerlik düşümünü bize yeter