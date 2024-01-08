maaş robotu hakkında

Tarım orman gıda mühendisi ve gelir ıdaresi baskanlıgı şoförlük bunlar. Memur maaş hesaplama dan mı hesaplanacak yoksa sözleşmeli maaş hesaplamadan mı. fark ne arkadaşlar

Tarım orman gıda mühendisi ve gelir ıdaresi baskanlıgı şoförlük bunlar. Memur maaş hesaplama dan mı hesaplanacak yoksa sözleşmeli maaş hesaplamadan mı. fark ne arkadaşlar