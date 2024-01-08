Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ocak 2024 23:48
Ek ders

Ek dersim yatmadi sifiri tuketim ne kart nede borc alma imkanim var 200 250 gibi trajji komik bir para lazim sigaram kalmadi maasa kadar icen anlar


Ogretmen.
08 Ocak 2024 23:50

Diyarbakir Sur dayim yardimci olabilecek olan varsa maasta vereyim ek dersten artik umudum kalmadi


erhanpapila
Aday Memur
09 Ocak 2024 00:03

Arkadaşlar ben Ankara Sincan ilçesinde görev yapan bir öğretmenim . Ek ders hususunda şöyle bir kampanya başlattım

Destek verebilir misiniz

https://www.change.org/p/ek-ders-%C3%BCcreti-gecikti


Ogretmen.
09 Ocak 2024 00:15

Iyi yaptin hocam bildigin dilenci konumuna soktular yemin ediyorum suan sigara alcak para bulamiyorm

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