KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ocak 2024 23:50
Sürveyanlik Hakkında
2023/2 6.tercihim Afyonkarahisar Sürveyanlik geldi acaba kazanan yada bilgisi olan var mı

FurkanBilisim
Aday Memur
09 Ocak 2024 00:08
bende kazandım hocam. 50 kmlik gğzergahtaki hatlardan sorumluyuz. işçilerin başındayız gibi düşün orada çalışan :)
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