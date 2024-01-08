Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Ocak 2024 23:58
GİHTEN GİHE GEÇİŞ MÜMKÜN MÜ?

Bir üniversitede kadrolu memurum.Ticaret bakanlığında yine bir kadrolu memuriyet kazandım.Geçiş yapmam için muvafakat mı almam gerekiyor?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
09 Ocak 2024 00:05
Kadrolu kadrolu geçişlerde memuriyete ara vermeden geçişin şartı muvafakat almaktır. Denk ünvanlarda işiniz zor şansınızı denemek size kalmış.
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