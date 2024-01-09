Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2024 00:19
HAGB 1 AĞUSTOS 2024
İyi akşamlar arkadaşlar, HAGB 1 Ağustos 2024 tarihinde kalkacak, bu tarihten önce işlenen suçlar soruşturma veya kovuşturma aşamasındaysa HAGB den yararlanabilecek mi ?

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