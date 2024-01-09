Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ocak 2024 00:19
Derece kademe

2019 ekimde atandım ebeyim kadrolu. Derece kademe ilerlemesi neye göre oluyor bir de tayin sonuçlarını nerden öğrenebilirim???

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