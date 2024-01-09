Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 00:25
Zamlı Maaş
Zamlı maaşı bu ay mi alcaz

emirxz
Aday Memur
09 Ocak 2024 00:31
yok temmuzda alcaz

TÜRK1512
Aday Memur
09 Ocak 2024 00:34
Çok varmış ya
emirxz, 15 dk. önce
yok temmuzda alcaz

emirxz
Aday Memur
09 Ocak 2024 00:35
Aynen
TÜRK1512, 12 dk. önce
Çok varmış ya
Toplam 3 mesaj

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