KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 00:52
DGS ve KPSS yardım

Arkadaşlar uzun zaman oldu sınava girmeyeli beni bilgilendirirmisiniz

Amacım memur olabilmek

Çocuk gelişimi ve ilahiyat önlisans mezunuyum nasıl memuriyete geçebilirim &#129401;


Nurbanu1225
Aday Memur
09 Ocak 2024 00:57

Suanda atıf 717 kişi var ve konulara hiç cevap verilmiyor


Nurbanu1225
Aday Memur
09 Ocak 2024 01:00
şu anda aktif 730 kişi var ve konular kimsenin cevap vermemesi burası memurlar grubu değil mi hiç mi bilen yok
Toplam 2 mesaj

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