Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 00:54
2024 Ocak Ayı Enflasyonu ?

Ocak Ayı enflasyonu çift hane gelmese bile en az % 8-9 civarı gelmesi gerekir. Zamlar yağmur gibi...

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