KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 01:15
Kpss sınavı

Arkadaşlar merhaba Türkçe Öğretmenliği mezunuyum bölümü isteyerek okumadım daha çok aile baskısı yüzünden tercih ettim. Açıkçası bölümü severek okumadım. Dil bilgisi yönünden zayıfım bu yönümü geliştirmek için uğraştım ama olmuyor. İki sene kendi bölümümden ücretli öğretmenlik yaptım ders anlatmakta konuyu öğrencilere anlatmakta bi sıkıntı yaşamıyorum ama öğrenciler konuyla alakalı bir soru getirdiklerinde çözemiyorum. Bu durum beni oldukça yıprattı. Bu yüzden kpss bile çalışmak içimden gelmiyor mezun olalı iki yıl oldu ama kpss konusunda gram isteğim yok. Kusura bakmayın biraz kendimi anlatmam dertleşmem lazımdı. Konuyu uzattığım için tekrardan özür dilerim. Esas sorum şu olacak kpss de öabt ve eğitim bilimleri sınavına girmeden sadece gkgy sınavına girsem memurluk için puan hesaplanıyor değil mi ?

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