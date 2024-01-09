Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2024 02:32
Üniversite de büro personeli

Sözleşmeli personel olarak atandim iş başı tarihide belli aynı zamanda örgün öğretim lisans devam ediyor atamanın iptal olma ihtimali varmı başka üniversitede kaydımin olmasından dolayı

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