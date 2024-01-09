Memur emeklisine aylık bağlama oranı %44

bir gün her memur emekli olacak, ya da ailesinden birileri faydalanacak o zaman herkes nasıl kazık yediğimizin farkına varacak.

bir gün her memur emekli olacak, ya da ailesinden birileri faydalanacak o zaman herkes nasıl kazık yediğimizin farkına varacak.