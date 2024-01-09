Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ocak 2024 08:59
Memur emeklisine aylık bağlama oranı %44
bir gün her memur emekli olacak, ya da ailesinden birileri faydalanacak o zaman herkes nasıl kazık yediğimizin farkına varacak.

Peyami.safa81
Aday Memur
09 Ocak 2024 10:12

Evet 5510 felaketinden bir an önce kurtulmak gerek. Milletvekilleri(!) kendilerini garantiye almış biz umurlarında bile değiliz.


nemrutdağı
Daire Başkanı
09 Ocak 2024 10:47
Emekli memurlara 12000TL seyyanen zam verilecek mi ?

Arizonalı
Aday Memur
09 Ocak 2024 11:04
avucunu yalarsın kardeşim, o iş çoktan bitti, hükümet kapayamadığı açıkları maalesef emeklinin cebinden kapatmaya çalışıyor.
nemrutdağı, 23 dk. önce
Emekli memurlara 12000TL seyyanen zam verilecek mi ?
Toplam 3 mesaj

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