Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ocak 2024 09:02
9 Ocak 2024 Ek Dersler Hala Yatmadı

şu gün yatar bugün yatar diye diye buraya geldik.

yok yok yok.


OgretmennAhmet
Aday Memur
09 Ocak 2024 09:17

Maaşla birlikte yatırsınlar.


Velocıraptor
Genel Müdür
09 Ocak 2024 09:17

10 günden fazla bir süredir ek dersler piyasada yok.

ve bu vesile bir kere daha memurlar.netten cacık olmayacağını anladık.


Velocıraptor
Genel Müdür
09 Ocak 2024 09:20

o pişkinliğe doğru gidiyoruz sanki.

OgretmennAhmet, 2 saat önce

Maaşla birlikte yatırsınlar.


Rafaello
Aday Memur
09 Ocak 2024 09:31
Memurlar net haber yapsın?

Velocıraptor
Genel Müdür
09 Ocak 2024 09:48
ah nerde o feraset? nerde memur dışı konu var onunyayınlarlar. ancak malum partinin siyasilerini parlatırlar. daha bir kere uzman öğretmenlik-başöğretmenlik haberi yapmadılar nal verilen seçim öncesi söze rağmen.
Rafaello, 2 saat önce
Memurlar net haber yapsın?
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