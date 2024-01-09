KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 09:09
Üniversitede mühendislik nasıl ?

Merhabalar .. Anadolu Üniversitesine mühendis olarak atandım . Orada çalışan mühendis arkadaşlar varsa bilgi verebilir mi ?

Üniversitede mühendislik nasıldır ? tam olarak ne iş yapar ?

Eskişehir nasıl bir yer ? Hiç bilmiyorum :/ konuyla alakalı yorumlarınızı merak ediyorum doğrusu

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