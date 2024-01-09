KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


09 Ocak 2024 09:29
Anestezi Teknikerlerinin Görev Tanımı Dışında Çalıştırılmaları

Arkadaşlar 4 B li olarak devlet hastanesinde görev yapıyorum.6 ay oldu atanalım . Bulunduğum ilçede ameliyathane kapalı olduğu için (cerrah yok ) görevlendirme yapıp acil servisde hemşire gibi çalışıyorum. Bu konuyla ilgili yasal olarak ne yapabilirim bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ? Görevlendirme talep ettim ancak ona da acilde sayım yetersiz olursa gönderemem diyerek reddetti. Nakil ambulansında görevlendirilen arkadaşlarım da var kimse memnun değil ve yasal olarak ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz

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