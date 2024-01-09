Üst öğrenimi bitiren memurun intibak işlemi

Merhabalar. 22.11.2017 yılında 13/3 derece ve kademe ile lise mezunu olarak MEB'de GİH sınıfı olarak işe başladım. 14.07.2020 yılında lisans mezunu diplomamı intibak işlemlerimin yapılması için çalıştığım kuruma verdim. (liseden 2016da mezun oldum, öğrenimime ara vermeden ve 4 yılda üniversiteyi bitirdim) intibak işlemim yapıldı ama araştırmalarım sonucu yanlışlık yapıldığını düşünüyorum. Kafa karıştırmamak için derece ve kadememi şimdi buraya yazmıyorum. Uzun lafın kısası lise mezunu olarak işe başlayıp 2 yıl çalıştıktan sonra 4 yıllık üniversite bitiren kişinin derece ve kademesi kaç olmalıdır?

Merhabalar. 22.11.2017 yılında 13/3 derece ve kademe ile lise mezunu olarak MEB'de GİH sınıfı olarak işe başladım. 14.07.2020 yılında lisans mezunu diplomamı intibak işlemlerimin yapılması için çalıştığım kuruma verdim. (liseden 2016da mezun oldum, öğrenimime ara vermeden ve 4 yılda üniversiteyi bitirdim) intibak işlemim yapıldı ama araştırmalarım sonucu yanlışlık yapıldığını düşünüyorum. Kafa karıştırmamak için derece ve kadememi şimdi buraya yazmıyorum. Uzun lafın kısası lise mezunu olarak işe başlayıp 2 yıl çalıştıktan sonra 4 yıllık üniversite bitiren kişinin derece ve kademesi kaç olmalıdır?