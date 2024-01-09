Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 09:56
Üst öğrenimi bitiren memurun intibak işlemi
Merhabalar. 22.11.2017 yılında 13/3 derece ve kademe ile lise mezunu olarak MEB'de GİH sınıfı olarak işe başladım. 14.07.2020 yılında lisans mezunu diplomamı intibak işlemlerimin yapılması için çalıştığım kuruma verdim. (liseden 2016da mezun oldum, öğrenimime ara vermeden ve 4 yılda üniversiteyi bitirdim) intibak işlemim yapıldı ama araştırmalarım sonucu yanlışlık yapıldığını düşünüyorum. Kafa karıştırmamak için derece ve kadememi şimdi buraya yazmıyorum. Uzun lafın kısası lise mezunu olarak işe başlayıp 2 yıl çalıştıktan sonra 4 yıllık üniversite bitiren kişinin derece ve kademesi kaç olmalıdır?

fakir.adam
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 10:44

8/1 olman lazım şu an.

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