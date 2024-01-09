KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


09 Ocak 2024 10:03
tekniker dil tazminatı

arkadaşlar merhaba maliye bakanlığında elektrik teknikeriyim ,acaba dil tazminatı alabilir miyim.alma hakkımız var mıdır

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