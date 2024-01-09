Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2024 10:05
08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz! 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.

Hükümet maalesef EYT yasası ile hakkaniyet ve adaletten yana değil populizmden yana yasayı revize etmiştir. 08.09.99 öncesine yaş şartı olmadan varsa 5900 gün prim, yoksa doğum, askerlik vb. borçlanma ile prim günü satın aldırıp 38-43 yaşında insanlara 4000-4500 gün prim ile emeklilik hakkı tanımış ama 1 gün sonrasına primin şu anda 8-9-10000 gün olsa bile direkt 60-65 yaşa kadar çalış demiştir, aynısını emekli sandığına bağlı çalışan memurlara da yapmıştır bi tarafa kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl bi tarafa 1 gün sonrasına yılın önemi yok 60-65 yaşa kadar çalış demiştir, 20 yaşındaki memur,sabir katibi,mübaşir,infaz ve koruma memuru 45 sene nasıl çalışacak, burda kademeli bir geçiş olması elzem idi ama maalesef bu olmadı hatta recep tayyip erdoğan daha önce mecliste konuşmalarında olmaz olamaz seçime bile mal olsa yapmam dediği şeyi yaptı ve sonra haklı bir mağduriyet oluştu, keşke devlet dese ki 9000 gün primini dolduran emekli olabilir ama oda olmadı keşke bir sınır olsa.Herkeste ona uysa, populizmden uzak bir emeklilik ve emeklilik maaş sistemi şart oldu bu ülkeye. adam 4000 gün primle emekli oluyor aynı emekli maaşı alıyor diğeri 10000 gün ile o da aynı maaşı alıyor, olmuyor beyler bayanlar olmuyor lütfen herkes siyasilere bununla ilgili sitemde bulunsun.

Çok Yazılan Konular

yeni başlayan katiplerdeki özgüvenVatandaş Portal üzerinden soruşturma dosyalarına erişim (Ana Sayfadaki Haber)2016 yılında toplu sözleşme ile verilen ek 1 dereceyi alamayanlarBoşandıktan sonra tekrar eski yerime gönderilir miyim ?CTE GYS ve UDS Ne zaman açıklanacak?vekaleten müdürlük idari dava hakkındaKurumlar arası geçişAdliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?CTE GYS ve UDS sınav sonuçlarıYazı işleri ve icra müdür ve yardımcıları

Sözlük

12 asker şehidimiz 2 Undercover Billionaire 1 kokteyl virüs 1 Karanlığa hapsolmak 7 tashih 1 psikolog 10 polonya 2 Bermuda Şeytan Üçgeni 3 tekvin 2 Renjiro 7

Son Haberler

AYM'den gece alkol satışı yasağına ilişkin kararHalkbank aleyhine açılan Owens davası düştüSahte otomobil sitesiyle dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandıDİB 2023 yılı şoför alım sınavı sonuçları açıklandıGazeteci Furkan Karabay'a tahliye

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!