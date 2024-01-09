08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz! 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.

Hükümet maalesef EYT yasası ile hakkaniyet ve adaletten yana değil populizmden yana yasayı revize etmiştir. 08.09.99 öncesine yaş şartı olmadan varsa 5900 gün prim, yoksa doğum, askerlik vb. borçlanma ile prim günü satın aldırıp 38-43 yaşında insanlara 4000-4500 gün prim ile emeklilik hakkı tanımış ama 1 gün sonrasına primin şu anda 8-9-10000 gün olsa bile direkt 60-65 yaşa kadar çalış demiştir, aynısını emekli sandığına bağlı çalışan memurlara da yapmıştır bi tarafa kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl bi tarafa 1 gün sonrasına yılın önemi yok 60-65 yaşa kadar çalış demiştir, 20 yaşındaki memur,sabir katibi,mübaşir,infaz ve koruma memuru 45 sene nasıl çalışacak, burda kademeli bir geçiş olması elzem idi ama maalesef bu olmadı hatta recep tayyip erdoğan daha önce mecliste konuşmalarında olmaz olamaz seçime bile mal olsa yapmam dediği şeyi yaptı ve sonra haklı bir mağduriyet oluştu, keşke devlet dese ki 9000 gün primini dolduran emekli olabilir ama oda olmadı keşke bir sınır olsa.Herkeste ona uysa, populizmden uzak bir emeklilik ve emeklilik maaş sistemi şart oldu bu ülkeye. adam 4000 gün primle emekli oluyor aynı emekli maaşı alıyor diğeri 10000 gün ile o da aynı maaşı alıyor, olmuyor beyler bayanlar olmuyor lütfen herkes siyasilere bununla ilgili sitemde bulunsun.