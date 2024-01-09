Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ocak 2024 10:07
2024 Atama: Tahmini kontenjan sayısı???

Tahminimiz nedir? Ben kendi ôngörümü söyliyim yine geçen sene gibi bir sayı olucak 45 bin civarı. Belli bölümlerde yine fazla alım olur

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