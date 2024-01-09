KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 10:12
Darphane'ye Mühendis Olarak Atanmak

Merhaba arkadaşlar, 2023/2 Darphane'ye mühendis olarak atandım. Bundan sonraki süreç nasıl işliyor? Evrak teslimi, güvenlik soruşturması vs nasıl olacak? Haber mi bekleyeceğiz yoksa biz mi iletişime geçmeliyiz? Ne kadar bir süre sonra iş başı yapabilirim?

İnternette de çok sağlıklı bilgi bulamadım, konu hakkında yardımcı olabilecek varsa şimdiden teşekkürler.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
09 Ocak 2024 10:26

Atandığınız kurumun internet sitesini takip edeceksiniz. Muhtemelen birkaç gün içerisinde atamanızın yapılabilmesi için teslim etmeniz gereken evrakları yayınlarlar. Yayınlamazlarsa kurumu arayıp ne yapmanız gerektiğini sorabilirsiniz. Verilen süre içerisinde evraklarınızı teslim edersiniz. Arşiv araştırması/güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra atamanız yapılır. Tebligat gönderilir ya da aranırsınız. Kurumun nasıl tebligat yaptığını sormalısınız. İşbaşı yapmanız kurumun işleyişine bölgenin yoğunluğuna göre değişir. 1-3 ay arası bir süreyi bulabilir.

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