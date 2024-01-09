Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2024 10:19
4b Eş Durumu Tayini Hk.

İyi günler. 4b sözleşmeli memurum. Aile bakanlığının İl merkezindeki bir kuruluşunda çalışmaktayım. Eşim aynı bakanlıkta ilçede ki bir kuruluşta kadrolu memur. Eş durumu tayini yapabilirmiyim ilden ilçeye

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