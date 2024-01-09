KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 10:23
2024 atama tahmini sayı

Tahmininiz nedir? Siz ne düşünüyorsunuz?

Ben kendi ôngörümü söyliyim yine geçen sene gibi bir sayı olucak 45 bin civarı. Belli bölümlerde yine fazla alım olur. Mülakat için bişey diyemem çünkü sadece olacak dendi fakat sonrasında açıklama yapılmadı..olmazsa güzel sürpriz olur;) ayrıca bence bu kadar geciktirildiğine göre Eylülde atananlar başlicak gibi..


ya sabır!
Aday Memur
09 Ocak 2024 10:36
ayrıca kontenjan sayıları vs. gibi açıklamaları bence MEB Ocak sonu veya şubat başı gibi açıklicak
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