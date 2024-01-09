KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 10:43
KONYA EREĞLİ TÜRK ŞEKER FABRİKASI İLE BALIKESİR SUSURLUK TÜRK ŞEKER FABRİKASI BECAYİŞ İSTEYEN VAR MI

Merhaba arkadaşlar becayiş yapmak istiyorum. Konya dan Balıkesire


kendinetekniker
Aday Memur
09 Ocak 2024 10:51
unvan ne
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

KPSS tercih sonuçlarıKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Ankara şeker taşraya atananBalıkesir Türk Şeker fabrikasına atanan arkadaş var mı?Hat Bakım Onarım MemuruTarım ve Orman BakanlığıDestek personeli(temizlik işçisi)DGS ve KPSS yardımDHMİ makine teknisyeni olarak atananlarSözleşmeli çalışırken , merkezi atamayla kadrolu atanmak

Sözlük

samaritan 1 tekvin 2 kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 2 Aşkın tanımı 1 Hala 20 liraya tavuk döner satılan yer 5 sahibinden 1 magnolia tatlısı 5 ne kadar yalnızsınız 2 Ayşenil şamlıoğlu 1 rus salatası 4

Son Haberler

AYM'den gece alkol satışı yasağına ilişkin kararHalkbank aleyhine açılan Owens davası düştüSahte otomobil sitesiyle dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandıDİB 2023 yılı şoför alım sınavı sonuçları açıklandıGazeteci Furkan Karabay'a tahliye

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!