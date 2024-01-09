Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2024 11:04
ek gösterge neden adliye çalışanlarına verilmiyor

3600 ek gösterge neden bize layık görülmüyor..başka kurumlarda yeni başlayan memur alırken biz neden alamıyoruz..onlardan dahamı az çalışıyoruz..adliyede çalışmak suçmu anlamadım..

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