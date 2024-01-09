BELEDİYE MÜHENDİS MAAŞI 2024TE ORTALAMA NE KADAR

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
2023/2 KPSS Tercih Sonuçları Bekleme KöşesiTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandı. Nereye kaç puanla yerleştirildiniz?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2023/2 KPSS - Bahisler AçılmıştırTicaret Bakanlığı- Memur- Ticaret İl Müdürlüğü (Tüm İlçeler-Taşra)Puanım yerleştirme taban puanlarının üzerinde ancak yerleşemedim.Tarım ve Orman Bakanlığı Büro PersoneliAtandıktan sonra ilk maaş peşin mi yatıyor?Tercihler ne zaman açıklanır? taban puanlar kaç olur?
Sözlük
Son Haberler
Muavini ezerek öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Eşya sanmıştımFernando Santos'tan kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamaBakan Uraloğlu: Kurtarma ve yangınla mücadele ekipleri 7/24 görev başındaKYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli olduEngelli çocuğu olan öğretmen idareciliği bırakıp hayatını engelli çocuklara adadı
Editörün Seçimi
Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!