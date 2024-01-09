KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 11:09
BELEDİYE MÜHENDİS MAAŞI 2024TE ORTALAMA NE KADAR

BELEDİYE MÜHENDİS MAAŞI 2024TE ORTALAMA NE KADAR


yusufgngr
Aday Memur
09 Ocak 2024 11:57
yeni başlayan birinin maaşı çalıştığı şehre göre ve verilen sosyal denge miktarına göre değişiklik gösterir. maaşı min 44bin Max 54bin olur.
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