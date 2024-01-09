Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


09 Ocak 2024 11:10
Doçentlik bilim alanları ve anahtar kelimelerde güncelleme

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 28.12.2023 tarihli 17 sayılı oturumunda alınan 2023.17.360 sayılı kararı gereğince doçentlik başvurularında kullanılan bilim alanları ve anahtar kelimelerde güncelleme yapılmış.

https://www.uak.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=180


yökhukuk
Genel Müdür
09 Ocak 2024 11:13

Güncelleme yöntemi hukuka aykırı olduğu gibi; YÖK kararından da açıkça görüldüğü üzere, doçentlik sürecine ilişkin işlemler oldukça özensiz. İlgili kurumlar, kurumsal ciddiyetten uzak bir şekilde süreci yönetiyor. Daha doğrusu, yönet(e)miyor.


yökhukuk
Genel Müdür
09 Ocak 2024 11:17

Kanuna göre, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmesi gereken bilim alanları ve anahtar kelimeler; Üniversitelerarası Kurulun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirleniyor. "Görüş" ile "Teklif" teknik olarak farklı kavram ve müesseseler. Görüş almada, taslak metin YÖK tarafından hazırlanıp, ÜAK'a görüşe sunulması gerekir. Teklif'te ise taslak ÜAK tarafından hazırlanıp YÖK'ün onayına sunulmaktadır.


yökhukuk
Genel Müdür
09 Ocak 2024 11:19

ÜAK tarafından hazırlanan teklifte SEHVEN veri girişi yapılması fahiş hata. Böyle bir hata doçent adayları tarafından yapılsa, hemen infaz ediliyor, ama ÜAK yapınca, SEHVEN denilip geçiliyor.


yökhukuk
Genel Müdür
09 Ocak 2024 11:23

Teklifin gerekçesi yok, kararın gerekçesi de yok. Örneğin İslam Hukuku bilim alanı ve anahtar kelimesi ÜAK tarafından neden çıkartılmak isteniyor ve YÖK tarafından neden uygun bulunmadı? bu soruların akademik ve bilimsel gerekliliklere uygun bir gerekçesini ara ki bulasın.

Nasıl bir oyuna girdiğinizi, kurumların ciddiyet ve kalitesini görün.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıTezsiz Yüksek Lisans mezunlarına Akedemisyenlik yoku acilsinDoçentlik bilim alanları ve anahtar kelimelerde güncellemeDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım PlatformuTüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Ubyt TUBİTAK Ulakbim yayın teşvikÖğretim görevlisi iken askere gitmek? 08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.Öğretim Görevlisi Ek Ders Nasıl Hesaplanır?

Sözlük

kriptik 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 23 Undercover Billionaire 1 Good Grief 2023 1 rus salatası 4 sufle 1 Halka Arz 2 apartman aidatı 6 İyi geceler sözlük 3 ek dersimiz 5

Son Haberler

Muavini ezerek öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Eşya sanmıştımFernando Santos'tan kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamaBakan Uraloğlu: Kurtarma ve yangınla mücadele ekipleri 7/24 görev başındaKYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli olduEngelli çocuğu olan öğretmen idareciliği bırakıp hayatını engelli çocuklara adadı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!