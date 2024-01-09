Doçentlik bilim alanları ve anahtar kelimelerde güncelleme

Teklifin gerekçesi yok, kararın gerekçesi de yok. Örneğin İslam Hukuku bilim alanı ve anahtar kelimesi ÜAK tarafından neden çıkartılmak isteniyor ve YÖK tarafından neden uygun bulunmadı? bu soruların akademik ve bilimsel gerekliliklere uygun bir gerekçesini ara ki bulasın.

Nasıl bir oyuna girdiğinizi, kurumların ciddiyet ve kalitesini görün.