Doçentlik bilim alanları ve anahtar kelimelerde güncelleme

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : supporters.
Çok Yazılan Konular
2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıTezsiz Yüksek Lisans mezunlarına Akedemisyenlik yoku acilsinDoçentlik bilim alanları ve anahtar kelimelerde güncellemeDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım PlatformuTüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Ubyt TUBİTAK Ulakbim yayın teşvikÖğretim görevlisi iken askere gitmek? 08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.Öğretim Görevlisi Ek Ders Nasıl Hesaplanır?
Sözlük
Son Haberler
Muavini ezerek öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Eşya sanmıştımFernando Santos'tan kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamaBakan Uraloğlu: Kurtarma ve yangınla mücadele ekipleri 7/24 görev başındaKYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli olduEngelli çocuğu olan öğretmen idareciliği bırakıp hayatını engelli çocuklara adadı
Editörün Seçimi
Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!