Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 11:16
İçişleri Bakanlığı Kadroya Geçen Personel Gys Hakk
Selamun aleykum.Geçen yıl kadroya geçen bakanlık personeli bu sene gys olması halinde sınava girebilir mi?Çünkü gys girebilmek için belirli bir süre çalışma şartı var ama kadro alalı henüz 1 yıl olmadı.Bu yıl sınav olursa girebilir miyiz?Kesin bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

ExpertE
Daire Başkanı
09 Ocak 2024 11:30

Sınav şartlarında belirtilir burayı meşgul etmeyin müstakil sorunlar için


pingvar
Aday Memur
09 Ocak 2024 11:33

Unvan değişikliği sınavına gireceksen bir süreyi beklemene gerek yok. Ama görevde yükselme sınavına gireceksen ilgili yönetmeliğe bak orada belirtilen çalışma sürelerini karşılaman gerekir.


Ysn27
Memur
09 Ocak 2024 11:33
bunu hangi sıfatla söylüyorsunuz?yada kendinizi hangi statüde görüyorsunuz
ExpertE, 2 saat önce

Sınav şartlarında belirtilir burayı meşgul etmeyin müstakil sorunlar için

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