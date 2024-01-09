İçişleri Bakanlığı Kadroya Geçen Personel Gys Hakk

Selamun aleykum.Geçen yıl kadroya geçen bakanlık personeli bu sene gys olması halinde sınava girebilir mi?Çünkü gys girebilmek için belirli bir süre çalışma şartı var ama kadro alalı henüz 1 yıl olmadı.Bu yıl sınav olursa girebilir miyiz?Kesin bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

Selamun aleykum.Geçen yıl kadroya geçen bakanlık personeli bu sene gys olması halinde sınava girebilir mi?Çünkü gys girebilmek için belirli bir süre çalışma şartı var ama kadro alalı henüz 1 yıl olmadı.Bu yıl sınav olursa girebilir miyiz?Kesin bilgisi olan yardımcı olabilir mi?