Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 11:18
konya ereğli şeker fabrikası ziraat teknikeri

konya ereğli şekere ziraat teknikeri olarak atananlar varmı?

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