Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Ocak 2024 11:27
DSİ mi Karayolları mı yoksa Çevre ve Şehircilik mi

DSİ de Çevre ve İnşaat çift diplomalı mühendis kadrosunda çalışan Karayollarınamı geçsin çevre şehirciliğemi geçsin yoksa DSİ de devammı etsin konu hakkında bilgi tavsiye yorumlarınızı bekliyorum tşkler...

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