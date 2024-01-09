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Editörler : Lanet


09 Ocak 2024 11:27
Şaun kullandığım laptopun teknik servisinden çok çektim

Şaun kullandığım laptopun teknik servisinden çok çektim arıza vermeyecek ve teknik servis konusunda başarılı bir marka önerisi istiyorum.


Melisa Sorgular
Aday Memur
09 Ocak 2024 12:03

Casper nirvana öneririm size ozaman bende kullanıyorum nirvananın en büyük artısı ömür boyu performans garantisi veriyor olması bende satın alırken öğrenmiştim ki satın almamda da etkili olmuştu açıkçası.

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