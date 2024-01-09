Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 11:31
Memur mesai saatleri düzenlemesi

Arkadaşlar bildiğiniz üzere AKP'nin Meclis'e sunduğu 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu duruma göre yeni mesai saatlerinin 09:00-15:30 arası olması bekleniyor. Ancak yasalaşan bir durum yok. Bilgisi olan arkadaşların bilgilerini bu konu altında bekliyoruz. Sizce gerçekten böyle bir düzenleme olacak mı?


SLTNBYRKDR
Aday Memur
09 Ocak 2024 11:36
sabırsızlıkla bekliyoruz

Gururu65
Genel Müdür
09 Ocak 2024 11:38

Memurlar olarak çok çalışılıyir yaa, birde mesai saatini duşürsünler.İstisnalar hariç!!!


Frtdrs
Aday Memur
09 Ocak 2024 11:38

aslında çok önemli bir gelişme ama kimse umursamıyor.


pekgozenes
Aday Memur
09 Ocak 2024 11:42

Belki de mesai süresi uzun olduğu için çalışmıyor gözüküyoruz :) Yarım saate düşürseler acayip çalışırız:)

Gururu65, 2 saat önce

Memurlar olarak çok çalışılıyir yaa, birde mesai saatini duşürsünler.İstisnalar hariç!!!


Ateynanınoglu
Aday Memur
09 Ocak 2024 11:47

bence mesai saati çıkış 15.30 olması gercekten önemli , 17.00 da cıkıp trrafikle beraber eve varmamız 19.00 oluyor buyuk sehırlerde


iyilikiyidir01
Aday Memur
09 Ocak 2024 11:50
Bu seferde 15.30 trafik olur derdin bu olsun senın
Ateynanınoglu, 2 saat önce

bence mesai saati çıkış 15.30 olması gercekten önemli , 17.00 da cıkıp trrafikle beraber eve varmamız 19.00 oluyor buyuk sehırlerde


Ateynanınoglu
Aday Memur
09 Ocak 2024 11:51

dostum o zaman eve 17.00 da varırız ama ? saat 7-8 de eve vaınca ne sosyallıge ne spora ne gezmeye zaman yada istek mı kalıyor ınsan degıl mıyız bız ?

iyilikiyidir01, 2 saat önce
Bu seferde 15.30 trafik olur derdin bu olsun senın

iyilikiyidir01
Aday Memur
09 Ocak 2024 11:53
Memurlar gercekten cok mu calısıyor yani saat sekizde mı baslıyor mesai zaten varınca bekleyin yeni geldik daha bismillah diyorsunuz sistem acılana kadar siz bekleyin yandaki ile dedikoduya devam sonra erkek memurların bayan memurlarla yavsar yavsar konusmalarına sahit oluyoruz ondan sonra da ögle saati molası cay faslı aksam oldu zaten 4.30dan sonra Allah hak getire zaten ıslemınız yetısmez toplanmaya basla memur zaten kac saat calısıyor 6 saat degıl mı :)

srvngrc
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 11:56

Böyle bir şey olursa son dönemde memur için yapılmış en olumlu hatta belki de tek olumlu iş olur.


Mavigökyüzü28
Genel Müdür
09 Ocak 2024 11:56
Sabırsızlıkla bekliyorum. Günlük Mesai saatleri süresi kısalsın. Memurlar saat ücreti alsın.
iyilikiyidir01, 1 saat önce
Memurlar gercekten cok mu calısıyor yani saat sekizde mı baslıyor mesai zaten varınca bekleyin yeni geldik daha bismillah diyorsunuz sistem acılana kadar siz bekleyin yandaki ile dedikoduya devam sonra erkek memurların bayan memurlarla yavsar yavsar konusmalarına sahit oluyoruz ondan sonra da ögle saati molası cay faslı aksam oldu zaten 4.30dan sonra Allah hak getire zaten ıslemınız yetısmez toplanmaya basla memur zaten kac saat calısıyor 6 saat degıl mı :)

Blue8959
Aday Memur
09 Ocak 2024 12:01
işçiler nasıl tutuşmuş. her hakkı siz alınca sorun yok biz bir hak alınca hemen hebele hübele
Mavigökyüzü28, 1 saat önce
Sabırsızlıkla bekliyorum. Günlük Mesai saatleri süresi kısalsın. Memurlar saat ücreti alsın.

srvngrc
Şube Müdürü
09 Ocak 2024 12:51

9-15.30 diye nerede yazıyor peki? Ben hiç böyle bir bilgi bulamadım.


beurak0000
Aday Memur
09 Ocak 2024 13:07
sosyal hayat mı bunu türkiyede bekleyemezsin esnafın sosyal hayatı mı var yada işçinin. topluma göre gayet sosyalsiniz daha sosyalleşmek isterseniz avrupaya gidin
Ateynanınoglu, 2 saat önce

dostum o zaman eve 17.00 da varırız ama ? saat 7-8 de eve vaınca ne sosyallıge ne spora ne gezmeye zaman yada istek mı kalıyor ınsan degıl mıyız bız ?

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