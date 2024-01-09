Memur mesai saatleri düzenlemesi

Memurlar gercekten cok mu calısıyor yani saat sekizde mı baslıyor mesai zaten varınca bekleyin yeni geldik daha bismillah diyorsunuz sistem acılana kadar siz bekleyin yandaki ile dedikoduya devam sonra erkek memurların bayan memurlarla yavsar yavsar konusmalarına sahit oluyoruz ondan sonra da ögle saati molası cay faslı aksam oldu zaten 4.30dan sonra Allah hak getire zaten ıslemınız yetısmez toplanmaya basla memur zaten kac saat calısıyor 6 saat degıl mı :)

Memurlar gercekten cok mu calısıyor yani saat sekizde mı baslıyor mesai zaten varınca bekleyin yeni geldik daha bismillah diyorsunuz sistem acılana kadar siz bekleyin yandaki ile dedikoduya devam sonra erkek memurların bayan memurlarla yavsar yavsar konusmalarına sahit oluyoruz ondan sonra da ögle saati molası cay faslı aksam oldu zaten 4.30dan sonra Allah hak getire zaten ıslemınız yetısmez toplanmaya basla memur zaten kac saat calısıyor 6 saat degıl mı :)