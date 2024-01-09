Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 11:35
Memur mesai saatleri düzenlemesi

Arkadaşlar bildiğiniz üzere AKP'nin Meclis'e sunduğu 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu duruma göre yeni mesais saatlerinin 09:00-15:30 arası olması bekleniyor. Ancak yasalaşan bir durum yok. Bilgisi olan arkadaşların bilgilerini bu konu altında bekliyoruz. Sizce gerçekten böyle bir düzenleme olacak mı?


Servet Demirel
Aday Memur
09 Ocak 2024 13:08
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