Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ocak 2024 11:52
İzmir Şehir Hastanesi

İzmir şehir hastanesine tayin isteyen var mı kaç puanla tayin istediniz?


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Aday Memur
09 Ocak 2024 12:37

tahminim talep edenler yerleşir. ihtiyaç çok çünkü. bizden de 2 aylğına gidenler var ihtiyaçtan dolayı.

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