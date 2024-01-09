Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 11:59
okumak suç mu ?
Memurlardan neden her bir hak kıskanılıyor ?

feridunemeksiz
Şef
09 Ocak 2024 12:50
okumak suç değil coğrafyada doğmuş olmak suç
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