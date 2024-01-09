KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ocak 2024 12:16
Gsb gençlik çalışanı alımı sonuçları

Merhaba arkadaşlar . Gsb alımları başvuru süresi 8 ocakta bitti. Mülakat tarihleri ne zaman belli olacak ? Mülakatın zorluk derecesi nedir? Puanlar kaça kadar düşebilir? Kurumla irtibata geçen , bu konuda öngörüsü veya bilgisi olan paylaşsın. Ben beşinci grup için Tunceli?ye başvuru yaptım. Puan 85


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
09 Ocak 2024 13:09

86.7 ile 5. Grup Sivasa başvurdum geleceginden çok ümidim olmamakla birlikte hepten ümitsiz de değilim. 10 güne açıklanır sonuçlar tahminimce, geçen gsb alımlarında öyle olmuştu yanlış hatırlamıyorsam çok sürmedi açıklanması. Mülakatta sorulacak konular ve puanlari ilan metninde yazıyordu.


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
09 Ocak 2024 13:10

Tek il tercihi olması puanların biraz düşmesi konusunda avantaj olabilir. Tek il tercihi sürprizli olabiliyor, daha yüksek olur dediğin yer daha düşük kapatabiliyor ya da tam tersi.

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