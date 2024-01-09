Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Ocak 2024 12:54
7433 sayılı kanun ve 3+1 durumu

21 aralık 2022 tarihinde yerleştirme sonuçları açıklanan ve görev başlangıcı 15 şubat 2023 tarihinde göreve başlangıç bir memur, 7433 sayılı kanuna göre 3+1 sözleşmeli olarak mı göre başlatılmıştır? (Sözleşme imzalama tarihi 16 ocak)

Kanun 19 ocak 2023 tarihinde mecliste kabul edilip 26 ocak 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış.

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