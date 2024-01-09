Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ocak 2024 13:13
Sözleşme ücreti net mi brüt mü

S.aleyküm nasılsınız ?

Belediye sözleşmeli personel maaş hesaplaması için sözleşmeli personel maaş robotunu kullanıyorum. maaş robotundaki sözleşme ücreti kısmına net ücreti mi brüt ücreti mi yazacağız ? brüt ücret yazılacak ise netten brüte çevirmenin basit bir formülü var mıdır ?

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