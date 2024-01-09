Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


09 Ocak 2024 13:19
Hangisi doğru acaba

AA haber ajansında mühendis zamlı maaşı 50.800 gösteriyor. Diğer haberlerde 49.500 gözüküyor. Şuan 33.000 alıyorum. Benim hesabıma göre 49.500 oluyor ama AA neden fazla gösteriyor.


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Aday Memur
09 Ocak 2024 13:38

Kademe ve derece önemli. Haber detayında neyi baz aldığı önemli.

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